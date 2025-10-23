В биатлона отчетоха една от най-успешните години през новия век

За втора поредна година българският биатлон отчита значим прогрес при завръщането си в световния елит. Със стилна церемония Българската федерация отличи най-добрите състезатели и треньори, връчи Купа България и Купа Надежди на най-заслужилите през сезона. На тържеството в София присъстваха спортисти, наставници, заслужили деятели и легенди на този спорт.

Специален гост бе зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев, двамата заедно с президента на Българска федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев поздравиха присъстващите и наградиха призьорите, като изтъкнаха промените към по-добро в последните няколко години. През този период българският биатлон записа огромен прогрес, а страната ни се завърна сред водещите сили на планетата. Миналата зима изгря с пълен блясък талантът на новата българска звезда в световния биатлон - Милена Тодорова стъпи два пъти на подиума за Световната купа с второто си място на масовия старт в Поклюка и третото място на спринта в Оберхоф, като се нареди шест пъти сред Топ 10 за ценния трофей и завърши 15-а в крайното класиране. На световното първенство в Ленцерхайде Тодорова финишира пета в масовия старт и 14-а в спринта, Димитрова и Тодев са 11-и на сингъл микс, Лора Христова е 13-а в индивидуалното, а в Топ 15 имаме още класирания с мъжката и микс щафетите. Отличното представяне на Милена продължи и в елитните популярни градски стартове с бронз на Сити Дрезден биатлон и 11-о място през последния уикенд на Олимпийския стадион в Мюнхен.

Впечатляват успехите и при младите. Валентина Димитрова стана европейска шампионка за девойки в индивидуалната дисциплина от Алтенберг, преди това заедно с Лора Христова грабнаха и трите индивидуални титли от световното лятно за девойки в Отепаа. В тези възрастови групи България записа общо 8 класирания в Топ 10 от различните световни първенства, а на европейското в Мартел женската ни щафета е четвърта, мъжката – шеста. Записахме и няколко 10-и и 11-и места в щафетите за Световната купа, което е качествен скок в сравнение с последните години.

Отличното представяне на нашите национали през последния сезон осигури на българския биатлон пълни олимпийски квоти и възможността да участваме с по 4 състезатели в стартовете на Игрите в Милано Кортина през идния февруари.

„Благодаря на всички, които допринесоха за просперитета на нашия спорт през годината. Благодарение на това, че бяхме силен екип за кратко време успяхме възвърнем позициите на българския биатлон в световния елит. Вече имаме нови допълнителни спонсори, а нашата легенда Екатерина Дафовска е в управата на Международния съюз по биатлон. Имаме голям потенциал, виждате тези младежи и девойки, които вече постигат значими успехи в европейски и световни първенства. Нашата цел е да им осигурим оптимални условия за подготовка, екипировка, всичко необходимо. Целият Управителен съвет работи активно за развитието. Благодаря на Министерството на младежта и спорта, с което имаме отлично сътрудничество и взаимодействие. Убеден съм, че България ще има още много шампиони в световния биатлон," каза още Фурнаджиев.

Зам.-министър Димитър Георгиев поздрави присъстващите и благодариха на призьорите, след това награди част от носителите на трофеите. Преди това той прие специален плакет, връчен от родната централа на Министерството на младежта и спорта.

С благодарност за безценната помощ, паметни плакети получиха и спонсорите на БФ биатлон – Мото-Пфое БГ ЕООД, Хювефарма, Дженарали Застраховане, Болкан Лоджик. Отличени бяха за юбилейни годишнини изтъкнатите деятели Венцеслав Илиев, Васил Тончев, Георги Палакарски, Райко Пенев, Мартин Войводов.

За втора поредна година с най-много трофеи днес си тръгнаха представителите на „Сапарева баня", които заслужиха 4 купи, следвани от „Аякс" (Троян) и „Банско 2019" с по 3, „Амбарица" 2, „НСА" и „Стамболово" с по една.

На днешната церемония Екатерина Дафовска - една от иконите на българския спорт, отправи послание към присъстващите и бъдещите си наследници. Олимпийската шампионка от Нагано 1998 е почетен президент на БФ биатлон и член на Изпълкома на Международния съюз по биатлон (IBU). На тържеството присъстваха и други изтъкнати наши състезатели – олимпийската медалистка Ирина Никулчина, Радка Попова и др. Във връчването на призовете се включиха още треньори и заслужили деятели.