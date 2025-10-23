След зверската контузия Мусиала от "Байерн" отново тренира

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полузащитникът на "Байерн" (Мюнхен) Джамал Мусиала се завърна на терена за първи път след контузията си на световното клубно първенство през юли.

Тох пробяга една обиколка и завърши някои координационни упражнения в 25-минутна тренировка.

"За мен беше страхотно да се върна на терена. Чувствах се страхотно. Кракът ми се чувстваше добре. Това беше много голяма стъпка", каза Мусиала пред уебсайта на клуба.

"Мисля, че правя нова крачка напред всяка седмица. Целта сега е да свикна отново да бягам, да натрупам скорост. След това ще започна да тренирам с топката. Дриблиране, подаване, удари. Винаги е процес стъпка по стъпка", каза той.

Мусиала си счупи крака при загубата на четвъртфиналите на световното клубно първенство от "Пари Сен Жермен".

"Ще отнеме известно време, но нещата напредват", каза спортният директор Кристоф Фройнд. "Нещата се движат в правилната посока, но ще отнеме известно време."