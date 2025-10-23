Валентина Георгиева: Обиколих половината свят на патерици, не искам да ме помнят като момичето с контузия

"Мога да кажа, че Господ няма да ми даде раница, която не мога да нося. Избрана съм да претърпя това нещо явно отново. Имам вътрешната мотивация. Не искам да ме запомнят като момичето с контузията. Мога да покажа много повече и, както се казва, винаги мога да се изправя на крака".

Това обяви гимнастичката Валентина Георгиева при завръщането си в България. Тя получи контузия по време на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия). Двукратната европейска вицешампионка бе посрещната от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и генералния секретар на БФ Гимнастика Йордан Йовчев,

"Обиколих половината свят на патерици. Дългият полет почти не го усетих, кракът ми малко реагира, наду се, но и по-зле сме били. Нищо не е правено още като някакви прегледи, понеже отокът не спада, даже се надува още повече. И така няма да видим никакъв резултат, ако снимаме. Състоянието тепърва предстои да разберем. При мен по-скоро в момента психически е по-трудно, отколкото физически", каза гимнастичката при завръщането си в София.

"Много да ме сринало, не е. По-скоро не завърши състезанието както очаквах. Единствените очаквания, които имах към това състезание, беше да се върна жива и здрава, но уви, Божи план, трябвало да претърпя това, за да ме предпази от нещо друго. Но физически този път мога да кажа, че съм по-зле от предния път, тъй като не само видях, а усетих всичко, което се случи. Предният път коляното ми само се беше наместило, този път се наложи намеса от страна на физиотерапевта. Веднага реагира и се поду. Отново имахме 5-часов престой в болницата за общо взето няма нищо. Предният път можех да ходя, а сега използвам и патерици. От утре започвам да посещавам нашия физиотерапевт да спадне отока. Чак това ще се свързвам с доктори, магнитни резонанси, снимки и т.н.", добави двукратната европейска вицешампионка.

Според нея, има вероятност травмата да е от марката уреди, която се използваше на Световното първенство.

"Аз съм играла на тези уреди и този път нямаше нищо общо с това, което съм скачала по принцип. Това ми е любимата марка, винаги съм усещала особено прескока. Но този път наистина нямам никаква представа какво се случи. Този прескок не беше трениран само два дни след пристигането, тъй като трябваше да се адаптирам с обстановката, с часовата разлика, с жегата и оттам нататък, всеки боже ден, даже от по-лоши опити съм тръгвала тези два винта. И в деня на състезанието с влизането в залата, аз подскачах и казвах, че е моят ден. Чувствах се много добре, от нищо не съм се притеснила. Изобщо не съм обърнала внимание, че съм падала три пъти на греда, защото фокусирам се главно върху прескока. Стъпих на подиума, обявиха ме, усетих се не перфектно в прескока, но знаех, че мога да се завъртя и да стъпя. Усетих се, стъпвам сега, правя едно подскоче, вдигат ми 9 оценка, обаче, стъпих и точно като по филмите се чу едно много зверско пукане и при лягането на гръб усетих, че кракът ми е нестандартно крив. Опитах се да си го опъна сама, за да наместя капачката, но . . .", заяви още Георгиева, цитирана от БГНЕС.

Георгиева вече веднъж се завърна в спорта след тежка травма и 18-месечно отсъствие, след като претърпя операция на коляното през есента на 2022 година. Тя участва и завърши на пето място на прескок на Олимпийските игри в Париж 2024.