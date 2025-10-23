Заради хора от “Левски” сделката за продажба на клуба пропада преди 2 г.

Сделката между “Левски” и компанията Sport Republic за закупуването на “сините” преди 2 г. пропада заради хора от клуба. Това стана ясно от изявление на мажоритарния собственик на столичани Наско Сираков. Както е известно, консорциумът бе близо до придобиване на основния пакет от акции на “Левски”. Но изведнъж управляваната от Драган Шолак компания се отказа. Причината - огромните дългове на “сините”. Според Сираков обаче пръст в провала на сделката имат и трети лица от клуба.

“В края на 2022 г., когато непосредствено след моята среща с г-н Шолак той е провел втора, несъгласувана с мен среща в неговия офис с трети лица от клуба. Този подход сериозно разклати доверието между всички замесени страни, а последвалите събития поставиха под риск стабилността на клуба”, гласи част от изявлението на легендата на “сините”, но без да назовава конкретни имена. В този период от време начело на “Левски” бе Станимир Стоилов, а изпълнителен директор Иво Ивков. Че двамата са се срещали с Шолак, призна Сираков през април 2023 г. на своя пресконференция.

Последвалите събития, които визира Сираков, най-вероятно са напускането на “Герена” на Стоилов, както и конфликтът на мажоритарния собственик с тогавашния шеф Ивков, който по-късно бе уволнен.

В обръщението си към “синята” общественост Сираков призна, че компанията Sport Republic отново има интерес към клуба. Оферта обаче засега липсва. Интересното е, че

в момента

Мъри

работи за

въпросната

голяма фирма

Най-успешният треньор в историята на “Левски е начело на турския “Гьозтепе”, който е в портфолиото на компанията. В него са още английският “Саутхемптън”, френският “Валансиен” и малийският “Мали Коура”.

“В средата на месец юни 2025 г. в клуба се проведе среща между ПФК “Левски” и представители на Sport Republic, водени от изпълнителния директор на групата г-н Дирк Геркенс. Срещата имаше неформален и опознавателен характер – не беше предварително планирана и нямаше заявки за конкретна тема, поради което отсъстваха и членове на надзорния съвет. На нея г-н Геркенс постави за обсъждане подновеното желание на Sport Republic

да придобие

контролния пакет

акции (85,7%)

на “Левски”. Изразих готовност да съдействаме по установения ред и още по време на срещата очертахме две ясни стъпки: първо, до клуба да постъпи официално писмо за намерение; второ, непосредствено след това екип на Sport Republic да започне процедура по финансов одит (due diligence). Единственото предварително условие от наша страна беше резултатите от анализа да бъдат достъпни и за клуба – нещо, което не се случи при предишния одит, извършен от същата група.

На 2 август 2025 г. получих писмо, което по същество повтори казаното от Sport Republic на срещата, а клубът остана в готовност да съдейства за следващата стъпка - финансовия одит от екипа им. Към днешна дата Sport Republic не е инициирал такава процедура. Не е имало повече срещи по темата.

Потвърждавам и

публично, че сме

готови да

съдействаме

при наличие

на реален

интерес и ясно описана стратегия за развитие на ПФК “Левски”, ако се стигне до намерение за придобиване на контролния дял. За да бъдем коректни към привържениците и партньорите, споделям и основните въпроси и коментари, поставени на срещата, както и в последвали обсъждания с надзорния съвет: “Какво се е променило в нагласите на Sport Republic спрямо периода преди два сезона, когато аз лично предложих да поемат акциите безвъзмездно”, се казва още в изявлението на Сираков.

Мажоритарният собственик на “Левски” добави, че интерес към акциите на “сините” има и от други чужди компании. Но дотам - оферта така и не пристига в клуба.

От думите на легендата на “сините” излиза, че той няма против сделката с компанията Sport Republic да се състои. Но поставя и няколко въпроса, срещу които само би се разделил с клуба. Иска да има ясни

гаранции за

автономия

и идентичност

на клуба,

защита от “сателитен” модел - или иначе казано “Левски” да не бъде използван за обиграване на играчи в полза на други клубове от групата и други, като гаранции за спортни резултати и устойчивост - как ще бъде избегнат сценарий, при който “Левски” следва негативна динамика, наблюдавана в други проекти от групата (напр. “Саутхемптън” и “Валансиен” в съответните им шампионати. Също така Сираков желае да има и ясна рамка за инвестиции – финансова и времева: не само относно спортно-технически, но и за инфраструктурни проекти.

И разбира се, от “Левски” се тревожат, ако продадат клуба, как новият собственик ще се справи с правилата на УЕФА за мултиклубна собственост и финансов феърплей, които забраняват на клубовете да играят в едни и същи европейски турнири през сезона, ако имат общ собственик.

