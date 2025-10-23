Голям скандал в НБА - арести заради нелегални залози и милиони от покер

Общо 30 души са били арестувани тази сутрин по подозрение, че са участвали в нелегални залози на мачове от Националната баскетболна асоциация и са присвоили милиони от нерегламентирана игра на покер. Сред задържаните са старши треньорът на "Портланд Трейл Блейзърс" Чонси Билъпс, гардът на "Маями Хийт" Тери Розиър и помощник-треньорът на "Кливланд Кавалиърс" Деймън Джоунс. Това каза директорът на ФБР Каш Пател на пресконференция в Ню Йорк в четвъртък, предава БТА.

Той разкри, че ФБР работи по това разследване вече над две години и става дума за два отделни случая, които обаче са свързани помежду си. Обвиненията към Розиър са за участие в нелегален кръг за залози на мачове от НБА. Обвиненията към Билъпс са свързани с нелегална игра на покер. Обвиненията към Джоунс са и по двата случая.

Пател посочи, че разследването за нелегални залози на мачове от НБА обхваща четири отбора - "Шарлът Хорнетс", "Лос Анджелис Лейкърс", "Торонто Раптърс" и "Портланд Трейл Блейзърс". Кръгът от хора, който се е възползвал от вътрешна информация, е от шест души, като това е продължило между 2022 и 2024 г.

Розиър е свързван със случай от 23 март 2023 година, когато е играч на "Шарлът". Той е обвинен за това, че е дал информация, че в мача с "Ню Орлиънс Пеликанс" ще получи контузия. Розиър започва срещата като титуляр и за 9 минути и 36 секунди регистрира 5 точки, 4 борби и 2 асистенции. След това той напуска игра с оправданието, че има травма в крака, а статистиката му остава далеч от средните му показатели за сезона. До края на кампанията гардът така и не се завръща в игра, но по това време "Шарлът" вече е без шансове за класиране в плейофите при оставащи само осем мача.

В схемата с нелегалния покер жертвите са били подлъгвани с обещанието, че на нелегалните маси ще могат да играят с известни личности като члена на "Залата на славата" на НБА Чонси Билъпс. Общо 31 души са замесени в измамата, чрез която са били откраднати милиона долари чрез използването на високотехнологичен софтуер. ФБР е открило, че в схемата са замесени хора от известни криминални фамилии в Ню Йорк.

Разследването и по двата случая продължава и е възможно да има и още арести.

През последните години и четирите големи американски лиги - НБА, Националната футболна лига (НФЛ), Мейджър Лийг Бейзбол (МЛБ) и Националната хокейна лига (НХЛ), бяха разтърсени от различни скандали с играчи и техни приближени лица, залагали на различни мачове, използвайки вътрешна информация.