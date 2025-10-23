Меси подписа нов договор с "Интер Маями", ще играе поне до 41 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един от най-големите футболисти в историята Лионел Меси ще играе поне до 41-годишна възраст. Аржентинецът подписа нов договор с "Интер Маями" до декември 2028 г. Предишният изтичаше в края на тази година

Световният шампион се присъедини към американския тим на 15 юли 2023-а с контракт за 2 години и половина.

Меси спечели наградата за Най-полезен играч в МЛС за 2024-а, а наскоро и „Златната обувка" за 2025-а година, след като отбеляза 29 гола в едва 28 мача.

Аржентинецът е номиниран и за наградата за „Най-полезен играч в лигата" за 2025-а и може да стане първият футболист в историята, който я печели два пъти поред.