Милена с нов елемент в подготовката, Владо гони удар на рекордната си олимпиада

Влязлата в елита на биатлона през миналия сезон с призови класирания Милена Тодорова се надява да надгради успехите през предстоящата кампания, която ще е олимпийска, с игрите в Милано и Кортина д'Ампецо.

“Подготовката върви добре. Изминалият сезон беше най-успешният в кариерата ми. Много се радвам, че се получи така след завръщането ми от майчинство и преди олимпийските игри. Това ми дава стимул и мотивация за предстоящия сезон, надявам се да бъде още по-успешен.

Трябва да наблегна на стрелбата, това винаги ми е било по-слабият елемент, особено от положение прав. От тази година работим и с треньор по техническата подготовка в ски бягането, в което също имам подобрение. Надявам се това да си проличи през зимата”, сподели Милена.

“Фокусът ми е върху олимпиадата. За първи път се подготвям целенасочено и единствено за игрите. Искам да постигна там най-добрия си резултат. Досега съм влизал в първите 20, което не е слабо постижение на олимпиада, но очаквам нещо много по-голямо. Сега игрите са в Европа - в Италия, познато място. Аз обичам височината, цял живот съм се готвил на Белмекен. Това са неща в моя полза. Надявам се да съм здрав, всичко останало ще успея да покажа”, коментира пък годеникът на Милена и лидер на националния ни отбор Владимир Илиев на церемонията за годишните награди на федерацията.

Владо (38 г.) ще стане първият български спортист с участия на 5 поредни зимни олимпиади след Ванкувър 2010, Сочи 2014, Пьончан 2018 и Пекин 2022. Най-доброто му класиране е 19-о място в индивидуалния старт в Пьончан.



На церемонията Милена и Владо бяха с дъщеричката си Ивайла, която след седмица става на 2 г.