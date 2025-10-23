ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш съпруг застреля жена си пред университет

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21567630 www.24chasa.bg

На 17 г. и 8 месеца Ленарт Карл стана най-младият германец с гол в Шампионската лига

1336
Ленарт Карл разминава играч на “Брюж”. СНИМКА: РОЙТЕРС

Младокът на “Байерн” Ленарт Карл стана на 17 години и 8 месеца най-младият дебютант за "Байерн" в Шампионската лига и най-младият германец с попадение в най-авторитетния клубен турнир. Атакуващият полузащитник откри резултата срещу “Брюж” със зрелищно попадение на стадиона в Мюнхен.

Още в 5-ата мин нисичкият техничар (168 сантиметра) получи пас от защитника Йонатан Та малко след центъра, напредна финтирайки противник и с майсторски шут малко преди пеналта разпечата вратата на гостите от Белгия.

До края баварците вкараха още 3 пъти за крайното 4:0, за да запишат победа и в 12-ия си мач от сезона (7 в Бундеслигата, 3 в ШЛ и по 1 за купата и суперкупата на Германия).

Иначе преди Карл най-младият германец с гол в ШЛ бе колегата му в “Байерн” Джамал Мусиала (18 г., 1 месец и 28 дни).

Ленарт Карл разминава играч на “Брюж”. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса