"Лудогорец" скача за втора победа в Лига Европа срещу "Йънг Бойс" в Швейцария (съставите)

Снимка: Startphoto.bg

Доминаторът в българското първенство с 14 поредни титли "Лудогорец" играе за втора победа в основната схема на Лига Европа.

Разградчани гостуват в Берн срещу швейцарския "Йънг Бойс", след като в първия кръг биха "Малмьо" с 2:1 в Швеция и паднаха след това у дома от испанския "Бетис" с 0:2.

Ето стартовите състави на двата отбора.

"ЙЪНГ БОЙС": Марвин Келер, Райън Андрюс, Сандро Лупер, Танги Зукру, Жауен Хаджан, Дариан Малеш, Раян Равелосон, Едимилсон Фернандес, Жоел Монтейро, Крис Бедия, Армин Гигович.

"ЛУДОГОРЕЦ": Хендрик Бонман, Йоел Андерсон, Оливие Вердон, Диниш Алмейда, Антон Недялков, Дерой Дуарте, Филип Калоч,  Петър Станич, Бърнард Текпетей, Станислав Иванов, Кайо Видал.

