"Българският" "Апоел" отново на върха в Евролигата

Симеон Демирев

Звездата на "Апоел" - Мицич отново бе най-резултатен за тима си.

"Апоел" (Тел Авив) отново е на върха в Евролигата. Тимът на Димитрис Итудис победи финалиста от миналия сезон и пълен със звезди отбор на "Монако" 85:77  в едно от дербитата на кръга. Срещата се игра в столичната "Арена София", където израелците домакинстват заради военния конфликт в страната им.

С успеха "Апоел" е с актив от 5 победи и 1 загуба. И продължава да е приятната сензация от началото на сезона.

Най-резултатен за победителите бе звездата и най-скъпоплатен играч в Евролигата - Василие Мицич. Сърбинът бе вездесъщ от тройката с 4 от 5 от успешни опита, а иначе завърши с 22 точки. За "Монако" най-резултатен бе Майк Джеймс - 20.                                                                                                                                                                                                                                                 

