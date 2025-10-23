Националът Митов пак пусна 6 гола, но спаси "Абърдийн" от още по-голям разгром в Атина

След 1:6 от Турция в световна квалификация на 10 октомври националът на България Димитър Митов отново допусна 6 попадения при 0:6 за "Абърдийн" от АЕК в Атина в среща от Лигата на конференциите.
Негови спасявания обаче спасиха безобразния шотландски тим от още по-болезнена загуба в Гърция.
Домакините удариха и 4 греди.
Ударите им към вратата на Митов бяха общо 27, а 10 - точни.
"Абърдийн" завърши с 8/2 по този показател.
Така Митов и съотборниците му са последни (36-и) без точки и с 2:9 голова разлика.