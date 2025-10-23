ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" в Лига Европа срещу "Йънг Бойс" в Швей...

Националът Митов пак пусна 6 гола, но спаси "Абърдийн" от още по-голям разгром в Атина

Димитър Митов гледа как топката влиза за 6-ия гол във вратата му. Снимка: Ройтерс

След 1:6 от Турция в световна квалификация на 10 октомври националът на България Димитър Митов отново допусна 6 попадения при 0:6 за "Абърдийн" от АЕК в Атина в среща от Лигата на конференциите.

Негови спасявания обаче спасиха безобразния шотландски тим от още по-болезнена загуба в Гърция.

Домакините удариха и 4 греди.

Ударите им към вратата на Митов бяха общо 27, а 10 - точни.

"Абърдийн" завърши с 8/2 по този показател.

Така Митов и съотборниците му са последни (36-и) без точки и с 2:9 голова разлика.

