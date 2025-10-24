Десподов с асистенция за решителния гол при 4:3 за ПАОК в Лил в Лига Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на България Кирил Десподов започна титуляр за ПАОК и направи асистенция за решителното за победата с 4:3 последно попадение на гостите срещу "Лил" в мач от Лига Европа.

Гръцкият тим поведе 3:0 чрез Мейте (18), Живкович (23) и Константелиас (42).

Френските домакини върнаха 2 гола благодарение на Андре (57) и Игамане (68).

В 70-ата мин Живкович изпусна дузпа, а 4 мин по-късно Десподов му подаде, за да вкара за 4:2.

Още 4 мин след това Игамане вкара пак. В 81-ата мин Десподов бе сменен.

С победата ПАОК събра 4 точки и след третия кръг е 20-и от 36 отбора.