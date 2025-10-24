ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов тренд при младите: не купуват дрехи, наемат ги

https://www.24chasa.bg/sport/article/21569009 www.24chasa.bg

Красавиците на българския биатлон (Снимки)

1380
Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова Снимка: Startphoto.bg

Церемонията за годишните награди на българския биатлон бе украсена от изглеждащият ни великолепно дамски квартет Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова.

Ето и някои кадри от нея:

Валентина Димитрова, Мария Здравкова и Лора Христова
Валентина Димитрова, Мария Здравкова и Лора Христова Снимка: Startphoto.bg

Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова
Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова Снимка: Startphoto.bg

Лора Христова
Лора Христова Снимка: Startphoto.bg

Мария Здравкова и Лора Христова
Мария Здравкова и Лора Христова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова
Валентина Димитрова, Мария Здравкова и Лора Христова
Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова
Лора Христова
Мария Здравкова и Лора Христова

