Треньорът на "Лудогорец": Не можем да контролираме съдията или отсъжданията му

Треньорът на "Лудогорец" Руи Мота посочи, че загубата на тима му от "Йънг Бойс" 2:3 в Лига Европа се дължи на многото пропусни на отбора му, както и на съдийските решения.

"Имахме много шансове за гол, не успяхме да ги вкараме. Имахме ситуации на контраатака, намирахме пространство между защитниците на "Йънг Бойс". В единствената ситуация, в която ни притиснаха, този пас, който се върна назад, ни изненада. Това се отрази на старта на второто полувреме. Трябваше да сме по-фокусирани. Тази дузпа също даде своя принос, промени мача. Имахме ситуации пред тяхното наказателно през първата част, никой не ги погледна. Това, което видяхме в днешния двубой, показва капацитета на "Лудогорец". Не заслужавахме да загубим", започна португалецът анализа си.

„Нещата са такива, каквито са. Не можем да контролираме съдията или отсъжданията му. Получават пари, за да отсъждат. По мое мнение, ситуациите през първото полувреме... можеше да има дузпа и за нас", продължи недоволството си Мота.

„Започването на второто ни полувреме не бе добро. Не бяхме фокусирани, няма какво да направим вече. Само в една ситуация не успяхме да покрием хората си и се оказа гол", каза още Мота.