Най-добрият в НБА с рекорд по точки

Шай Гилджъс-Александър отбеляза 55 точки, което е най-добрият му резултат в кариерата, а "Оклахома Сити" спечели втори пореден двубой с две продължения в началото на сезона. Шампионите спечелиха141:135 над "Индиана".

Настоящият MVP на Лигата достигна 50 точки за пети път, изравнявайки се с Ръсел Уестбрук по най-много точки сред играчите на "Тъндър".

Стеф Къри пък отбеляза 42 точки, включително тройка, с която изравни резултата в края на редовното време, за да помогне на Голдън Стейт да победи "Денвър" 137:131 след продължение. За отбора от Колорадо Аарън Гордън вкара 50, но и това не помогна на тима му. Гордън счупи рекорда на Алекс Инглиш за откриващ мач от 47 точки, поставен през 1985 година срещу "Голдън Стейт"