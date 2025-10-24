ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ученици и студенти от Бургас: Насилието никога не ...

И отбор от Гибралтар вече има победа в европейски турнир

Тимът от малката страна се снима пред таблото с резултата. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Отборът на "Линкъл Ред Импс" се наложи с 2:1 полския над "Лех" (Познан) и донесе първата в историята на гибралтарския футбол победа в основната фаза на европейски клубен турнир.

Във втория кръг на Лигата на конференциите шампионът от малката средиземноморска страна стигна до трите точки в самия край. В герой за домакините се превърна Олива Рутенс, който бе точен в 88-мата минута.

Преди това "Линкълн" успя да открие резултата в 33-тата минута чрез Кике Гомес, но "Лех" бе успял да изравни в 81-вата минута чрез Микаел Ишак от дузпа.

