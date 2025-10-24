ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ученици и студенти от Бургас: Насилието никога не ...

Каратанчева на 1/2-финал в Мексико

1028
Лиа Каратанчева Снимка: БФТ

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите WTA 125 в Керетаро (Мексико) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката и Селена Яничиевич (Франция) победиха Лян Тран (Нидерландия) и Анита Вагнер (Босна и Херцеговина) с 6:0, 6:3 за 62 минути, след като доминираха през целия мач.

Каратанчева заработи 49 точки за световната ранглиста и 1300 долара, а в спор за място на финала двете ще играят по-късно днес срещу водачките в схемата Валерия Страхова (Украйна) и Алисия Ереро Линана (Испания).

Българката има седем титли на двойки от турнири на Международната федерация по тенис в кариерата си, за последно в Пазарджик в края на септември, но никога не е печелила турнир на WTA.

В надпреварата на сингъл Каратанчева отпадна на старта.

