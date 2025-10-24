Каратанчева на 1/2-финал в Мексико

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите WTA 125 в Керетаро (Мексико) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката и Селена Яничиевич (Франция) победиха Лян Тран (Нидерландия) и Анита Вагнер (Босна и Херцеговина) с 6:0, 6:3 за 62 минути, след като доминираха през целия мач.

Каратанчева заработи 49 точки за световната ранглиста и 1300 долара, а в спор за място на финала двете ще играят по-късно днес срещу водачките в схемата Валерия Страхова (Украйна) и Алисия Ереро Линана (Испания).

Българката има седем титли на двойки от турнири на Международната федерация по тенис в кариерата си, за последно в Пазарджик в края на септември, но никога не е печелила турнир на WTA.

В надпреварата на сингъл Каратанчева отпадна на старта.