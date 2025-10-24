Меси: Проектът "Интер Маями" вече не е просто мечта

"Развълнуван съм да остана тук и да продължа този проект, който беше просто мечта, а се превърна в прекрасна реалност. Невероятно щастлив съм, откакто пристигнах в Маями, така че наистина съм развълнуван да продължа да играя тук".

Това каза Лионел Меси, след като удължи договора си с "Интер Маями". Световният шампион с Аржентина ще е част от американския клуб поне още 2,5 г.

"Всички очакваме с нетърпение най-накрая да играем на Miami Freedom Park (новият стадион на клуба в процес на изграждане). Нямаме търпение строителството да приключи, за да можем да видим всичко отвътре и феновете да се насладят на мачовете. Да играеш у дома на такъв зашеметяващ стадион ще бъде нещо специално", заяви Меси.

Съсобственикът на клуба Дейвид Бекъм добави: "Нашата визия беше да доведем най-добрите играчи в "Интер Маями" и в този град и точно това направихме. Доведохме най-добрият футболист, играл някога в нашия град".

38-годишният Меси премина в тима през лятото на 2023 година. Същата година той изведе отбора до купата на лигата, първи трофей в историята на клуба. През 2024-а "Интер Маями" спечели редовния сезон на МЛС. Аржентинецът е най-успешният футболист в историята (46 трофея) и притежава рекорден брой награди "Златна топка" (8).

Този сезон Меси води в редовния сезон на МЛС по голове (29) и асистенции (19). Неговият тим се класира за плейофите, завършвайки трети в класирането на Източната конференция.ф