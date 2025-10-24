Евтимова на 1/2-финал в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Диа Евтимова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Елена-Теодора Кадар от Румъния, втори поставени в схемата, победиха американките Киара Хардинг и Камил Алегре с 3:6, 6:4, 10:4.

В решителната трета част Евтимова и Кадар поведоха с 8:2 и без проблеми затвориха мача.

В спор за място на финала двете ще играят срещу номер 4 Миа Слама (САЩ) и Габриела Броудфут (Република Южна Африка).

На сингъл Евтимова отпадна във втория кръг след поражение от Дженсън Дияни (САЩ) с 1:6, 3:6 за 67 минути.