Бургаски каратеки мерят сили с 18-кратен европейски шампион от Испания

Тони Щилиянова

Сенсей Алехандро Наваро и шихан Емил Костов по време на тренировките/ от ляво на дясно/.

 Каратеки от бургаския СКК "Киокушин спирит" имаха уникалната възможност да тренират и да премерят сили с 18-кратния европейски шампион и шампион на Япония на без-категории сенсей Алехандро Наваро от Испания. Това се случи на кумите семинар във Варна под инструктажа на световния шампион.

В лагера, организиран от шихан Емил Костов, взеха участие състезатели от клуба домакин и от клубове, членове на Асоциацията. По време на двучасовите тренировки сенсей Наваро акцентираше върху издръжливостта, бързината и експлозивността на базовите кумите техники, включвайки в тренировките упражнения за изграждането им, разказа шихан Гергана Апостолова-Костова, СКК "Киокушин спирит".

Всички каратеки имаха възможността да направят 100 боя (кумите), както и да се изправят лично, срещу световния шампион Наваро. 

