Германските власти арестуваха предполагаем ислямис...

Нова загуба на Александър Василев, ще играе за 5-о/8-о място на "Мастърс"

Александър Василев Снимка: Startphoto

Александър Василев загуби и третия си мач в предварителната група на турнира "Мастърс" на най-добрите юноши в света.

Финалистът от US Open отстъпи 4:6, 0:6 на Якопо Вазами (Ит) в Чънду (Кит). Така нашият тенисист, който е №2 в ранглистата, трябва да играе за класиране от пето до осмо място. Първият му съперник е Джак Кенеди (САЩ). 

Василев е третият българин, който играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Александър Василев Снимка: Startphoto

