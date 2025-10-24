Нова загуба на Александър Василев, ще играе за 5-о/8-о място на "Мастърс"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Василев загуби и третия си мач в предварителната група на турнира "Мастърс" на най-добрите юноши в света.

Финалистът от US Open отстъпи 4:6, 0:6 на Якопо Вазами (Ит) в Чънду (Кит). Така нашият тенисист, който е №2 в ранглистата, трябва да играе за класиране от пето до осмо място. Първият му съперник е Джак Кенеди (САЩ).

Василев е третият българин, който играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г.