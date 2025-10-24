Бивш треньор на Моника Селеш ще води семинар у нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската федерация по тенис и Италианската търговска камара в България организират семинар с един от водещите лектори в сферата на треньорското обучение - Клаудио Пистолези.

Италианецът е известен с работата си като личен треньор на легендата Моника Селеш, Робин Сьодерлинг, Симона Халеп и други големи шампиони. Като състезател е европейски шампион до 18 г. и победител в юношеския US Open. Пистолези е дългогодишен член на Съвета на играчите на АТП и състезател за купа "Дейвис". Основател на Глобалната професионална тенис треньорска асоциация (GPTCA), сертифицирана от АТП.

Семинарът ще се проведе 22-23 ноември на базата на Български национален тенис център, като и в двата дни ще започне в 9 ч. Обучението е насочено към "Пътища за развитие на юношите към професионалния тенис".

Записванията се осъществяват чрез мейл на [email protected] в срок до 15 ноември.