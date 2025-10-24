ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германските власти арестуваха предполагаем ислямис...

Български национал блести в Евролигата

Коди Милър-Макинтайър Снимка: instagram.com/crvenazvezdakk/

Баскетболният национал Коди Милър-Макинтайър и неговият сръбски "Цървена звезда" постигнаха четвърта поредна победа в Евролигата.

Съседският гранд удари испанския "Баскония" с 90:72 като домакин в Белград в среща от шестия кръг на най-престижния европейски клубен турнир.

Натурализираният американец Коди Милър-Макинтайър беше сред най-полезните на терена за домакините и завърши като най-резултатен, след като отбеляза 20 точки, 2 борби и 4 асистенции за 29 минути в игра.

"Звезда" заема четвърто място във временното класиране с актив от 4 успеха и 2 загуби.

Коди Милър-Макинтайър Снимка: instagram.com/crvenazvezdakk/

