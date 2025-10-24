Ясни са конкурентите на Меси за №1 в МЛС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси от "Интер Маями" има за конкуренти за наградата за най-полезен играч (MVP) в редовния сезон на МЛС Денис Боуанга ("ФК Лос Анджелис"), Андерс Драйер ("Сан Диего"), Евандер ("Синсинати") и Сам Съридж ("Нешвил").

Световният шампион спечели приза миналата година и ако го направи отново, ще стане първият, вдигнал го 2 пъти поред.

В редовния сезон Меси изигра 28 мача и записа 29 гола.

Вчера 38-годищният нападател подписа с "Интер Маями" нов договор, който е до края на 2028-а.