Министър Иван Пешев награди медалистите от Световното първенство по сумо (Снимки)

Министър Пешев награди медалистите от Световното първенство по сумо Снимка: Министерство на младежта и спорта

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетни плакети на медалистите от Световното първенство по сумо. На шампионата в Банкок, Тайланд, Симеон Станкович завоюва сребърен медал при 115-килограмовите, а Иван Благоев спечели бронзов медал в категория до 100 кг.

„Поздравявам ви за успешното представяне и завоюваните медали. Резултатите ви са доказателство за професионализъм, упоритост и отдаденост. Сигурен съм, че ви чакат още отличия от най-големите първенства", заяви министър Пешев.

Министърът връчи почетни плакети и на треньорите Христо Христов и Николай Николов за приноса им към подготовката и успеха на националния отбор.

