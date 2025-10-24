Треньорът на ЦСКА 1948: Конкуренцията при нас убийствена благодарение на главния ни скаут

Нямаме нито един контузен, всички са здрави. Конкуренцията е убийствена. Сега е моментът да спомена нашия главен скаут – Валери Хубчев, който се е погрижил да дойдат тези футболисти при нас, надяваме се през зимата да се подсилим с още хора.

Това обяви наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов преди домакинството срещу "Лудогорец" в понеделник.

Тимът му е втори с 3 точки по-малко от "Левски" и с 3 пред шампионите от Разград.

"Очертава се сериозен мач, излизаме срещу един от най-добрите, да не кажа и най-добрият отбор в последните 14 години. Ще излезем с нужното уважение и респект, но дотам. Ще се борим докрай да сме колкото е възможно по-високо в таблицата.

Нужното самочувствие идва с всеки изигран и спечелен мач. Представяме се доста добре в последните срещи, имаме го самочувствието. Има спад в състава на противника, но все пак това е "Лудогорец".

"Левски" и "Лудогорец" са двата отбора, които засега заедно с нас са водещи. Ще е труден мач за нас, но ако го вземем, първенството става по друг начин. Да, ще се борим до края. Ако можем, ще вземаме всеки мач. Нормално е да има грешки. Няма отбор, който да не греши, дори с по-слабите на книга тимове", коментира Стоянов.