Ерлинг Холанд разкри тайните си

Нападателят на "Манчестър Сити" Ерлинг Холанд слага кленов сироп в кафето си, стои пред инфрачервена лампа, за да абсорбира витамин D, и е майстор в печенето на рибай стекове до съвършенство. Ежедневието на Холанд е смесица от спортна дисциплина и странни лични ритуали, както той разкрива в новия си YouTube канал, който стартира с видео, озаглавено „Ден от живота на професионалния футболист".

Видеото предлага рядък поглед към дома на 25-годишния норвежки национал - елегантно имение с мраморна облицовка, минималистичен дизайн и големи прозорци. Гигантско плюшено мече седи в ъгъла на кухнята.

Холанд, който е във формата на живота си с 24 гола в 14 мача за клуба и националния отбор този сезон, започва сутринта си с кафе, което нарича "суперхрана, ако се приготви правилно".

"Живея сам от 16-годишен, така че трябва да готвя", казва той.

След това Холанд се отправя към домашния си фитнес за масаж и упражнения със спортния терапевт на Сити Марио Пафунди. С оскъдното слънце в Чешир, Холанд се обръща към инфрачервената лампа за доза витамин D. След това се отправя към фермата Грийноукс, където се запасява със пържоли, сурово мляко и мед.