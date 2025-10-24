"Левски" отказал оферта за Майкон. Той: Искам титлата

“Левски” е отказал оферта за един от най-добрите си бранители - Майкон. Интерес към бразилеца през лятото имало от френския “Лил”. В крайна сметка до трансфер не се е стигнало.

“Преговорите са част от футбола, но нямаше споразумение. Мисълта ми е 100% насочена към “Левски”. Водим в първенството и съм благодарен за доверието на клуба. Сега фокусът ми е да се отплатя за това на терена, като помогна за спечелването на титлата на България”, каза пред издание в Бразилия левият бек на “сините”, който вече навъртя 50 мача с екипа на 26-кратните шампиони.

