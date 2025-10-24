За 3-а година поред българин вкара за “Лудогорец” в основната фаза на турнирите

И от 6-ия си опит разградчани не успяха да победят в Швейцария

Шансът за стигане на елиминациите все по-малък

За 3-а поредна година български играч вкара за “Лудогорец” в същинската фаза на някой от европейските клубни турнири. С мощната си тупалка в края на срещата с “Йънг Бойс” от Лига Европа Иван Йорданов осигури това. Юношата на разградчани оформи крайния резултат - 2:3. През миналия сезон Ивайло Чочев бе автор на единствения гол за 14-кратния първенец у нас в същинската фаза на Лига Европа. Националът направи това при 2:2 с АЗ (Алкмаар). През 2023 г. пък голът на роден футболист за разградчани в Европа бе дело отново на Йорданов, който вкара при 4:0 над “Спартак” (Търнава) в Лигата на конференциите.

След поражението в Швейцария негативната серия за “Лудогорец” в алпийската страна продължава. Вече 6-и пореден мач шампионите нямат успех като гост на местен тим. Серията включва още загуби от “Базел” (0:2 и 0:4) и “Цюрих” (0:1), както и равенства с “Базел” (1:1) и “Сервет” (0:0).

Загубата в 3-ия кръг от същинската фаза на Лига Европа означава, че шансът на разградчани да стигнат до елиминациите на втория по сила турнир на УЕФА намаляват все по-повече. След успеха в първия мач от състезанието - 2:0 над “Малмьо”, всички прогнози сочеха, че играчите на Руи Мота ще са сред първите 24 тима в класирането. Но с двете поредни загуби - от “Бетис” преди 3 седмици и в четвъртък от “Йънг Бойс”, преминаването в следващата фаза изглежда още по-невъзможно. Платформата Football Meets Data оценява шанса единственият български участник да стигне до евентуален плейоф в Лига Европа на 36%. В началото на миналия месец възможността бе доста по-голяма. “Лудогорец” да е сред първите 8, което значи директно класиране за 1/8-финал, пък е оценено на едва 1%.

Иначе треньорът на “Лудогорец” Руи Мота отново показа, че няма място начело на тима. Португалският спец ще бъде сменен в най-скоро време, след като разградчани са в серия от 4 мача без успех. А в понеделник отборът му гостува на един от фаворитите за титлата в елита ни - ЦСКА 1948.

“Можеше да има дузпа и за нас. Нещата са такива, каквито са. Не можем да контролираме съдията или отсъжданията му”, оплака се от съдийството след срещата предводителят на “Лудогорец” след новия неуспех на разградчани.