За поредна година националната инициатива „Малки великани“ ще вдъхнови хиляди деца в България да се движат, спортуват и забавляват заедно

Инициативата, която се утвърди като един от значимите социални проекти у нас, ще обиколи осем български града през есента, като турнирите започват на 28 октомври 2025 г. в зона Благоевград.

„Малки великани“ насърчава здравословния начин на живот, спортната култура и социалната ангажираност сред учениците. Проектът подкрепя равенството между половете и етническата принадлежност, като създава среда на приятелство, сътрудничество и уважение. Стартиралата през 2018 г. инициатива на ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ дава възможност на всички деца да се докоснат до волейбола и да изживеят емоцията на професионалните състезания.

За участие в турнирите всяко училище трябва да сформира смесен отбор от момичета и момчета от 5. и 6. клас и да подаде своите документи. За повече информация посетете официалния сайт на инициативата – malkivelikani.bg.

Състезанията се организират с подкрепата на Булстрад, регионалните управления по образование (РУО) към Министерството на образованието и науката, както и на местните общини в осемте области домакини – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.

За професионалното провеждане на мачовете са ангажирани лицензирани съдии от Българската федерация по волейбол. Организаторите традиционно подготвят множество подаръци и приятни изненади за всички участници, превръщайки събитието в истински празник на спорта за деца.

Информация за участие: Булстрад - Малки Великани (malkivelikani.bg)