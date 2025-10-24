Съпругата и синът на легендарния футболист на "Пирин" Петър Петров-Пешката дариха архива му на музея

Съпругата Таня и синът Георги на легендарния футболист от "Пирин" Петър Петров-Пешката дариха на Регионалния исторически музей в Благоевград целия личен архив на футболиста, който почина тази година в Испания, а преди дни урната с праха му бе пренесена в Благоевград. Материалите са много и са ценни защото разказват не само за историята на Петров, но и за историята на отбора. До сега музеят разполагаше с много ограничен брой материали от историята на ФК "Пирин" и това дарение е като истинско съкровище.

Петър Петров-Пешката бе футболист, ръководител, вдъхновител, известен с прякора „железният войник". Има над 240 мача с екипа на „Пирин", и макар и роден в Северозападна България през 1947 година, „Пирин" се превръща в негова съдба.

Дарението бе предоставено от неговата съпруга Таня и синът му Георги и включва ценни материали, които нагледно разказват историята на отбора и респективно на града. Сред експонатите са десетки купи, грамоти, награди, флагчета, значки и албуми със снимки, документиращи ключови моменти от историята на отбора и неговия предшественик – „Ботев", както и за личности, оставили трайна диря в развитието на българския футбол.

Особено ценни са футболна топка, подписана от легендарни футболисти на „Пирин", както и албум, в който могат да се проследят десетки мачове и събития от историята на отбора. Сред страниците, които привличат вниманието, е тази с две футболни легенди Петър Петров-Пешката и Георги Аспарухов-Гунди.

Уредникът, д-р Биляна Карадакова, която прие дарението отбеляза, че експонатите представляват истинско съкровище. Още повече, че до сега музеят разполагаше с много ограничен материал от историята на „Пирин".

За семейството на Петър Петров всички тези материали са изключително ценни – спомени и символи, които носят духа на легендата. Те желаят тези артефакти да бъдат съхранени и достъпни за всички, които ценят историята на клуба. С голямо вълнение и гордост Таня и Георги ги даряват на музея, за да останат като жив спомен за Петър Петров и за славната история на „Пирин".

От музея изразиха искрена благодарност към семейството на Петър Петров за щедрото дарение, което пази спомена за една от светлите личности на ФК „Пирин", превръщайки личните му артефакти в живо свидетелство за футболните успехи и традиции на отбора.