ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш образователен министър: Трябва да има оценка ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21574446 www.24chasa.bg

Тунчев: С шефовете на "Арда" нямаме разногласия

1156
Александър Тунчев Снимка: Орлин Цанев

Треньорът на "Арда" Александър Тунчев увери, че има пълна подкрепа от ръководството на клуба, въпреки неубедителните изяви на кърджалийци в шампионата.

"Ние с ръководството сме в много добри отношения. Нямаме разногласия, усещам тяхната подкрепа", каза Тунчев.

"Арда" завърши 1:1 при гостуването на "Монтана" и остава в долната половина на таблицата.

"Трудно се играе на такъв терен. Вятърът също пречеше. Очаквахме битка и точно това се получи. Вкарахме гол, но дадохме инициативата на "Монтана". Имахме и положения, които не използвахме.

Ивелин Попов го взехме да ни помогне да излезем от ситуацията след евротурнирите. Той е с достатъчно опит и може да поведе отбора напред, но другите трябва да разберат, че не може Ивелин Попов да върши цялата работа", каза още Александър Тунчев.

Александър Тунчев Снимка: Орлин Цанев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни