Внукът на Гьоко Хаджиевски вкара дебютно за водения от него "Спартак" (Вн) при 3:2 над "Ботев" (Пд) (Снимки)

Внукът на 70-годишния треньор на варненския "Спартак" Гьоко Хаджиевски - Георг Стояновски, се отпуши за тима на дядо си.

В среща от 13-ия кръг на елита 21-годишният северномакедонски нападател откри резултата в 14-ата мин при победата над гостуващия пловдивски "Ботев".

17-годишният Самуил Цонов изравни 3 мин преди почивката.

Бернардо Коуто (50, 77-дузпа) вкара за "Спартак", а между попаденията му се разпис Армстронг Око-Флек (68).

С успеха "Спартак" събра 16 точки и се изкачи 6-и.

С 11 т. "Ботев" остана 13-и.