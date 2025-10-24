ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Настинката сега ви кара да кашляте? Най-вероятно е...

Внукът на Гьоко Хаджиевски вкара дебютно за водения от него "Спартак" (Вн) при 3:2 над "Ботев" (Пд) (Снимки)

1456
Георг Стояновски се бори с противник от "Ботев". Снимки: Орлин Цанев

Внукът на 70-годишния треньор на варненския "Спартак" Гьоко Хаджиевски - Георг Стояновски, се отпуши за тима на дядо си.

В среща от 13-ия кръг на елита 21-годишният северномакедонски нападател откри резултата в 14-ата мин при победата над гостуващия пловдивски "Ботев".

17-годишният Самуил Цонов изравни 3 мин преди почивката.

Бернардо Коуто (50, 77-дузпа) вкара за "Спартак", а между попаденията му се разпис Армстронг Око-Флек (68).

С успеха "Спартак" събра 16 точки и се изкачи 6-и.

С 11 т. "Ботев" остана 13-и.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

