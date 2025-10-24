Френска машина за сервис очаква Григор Димитров при завръщането му на корта в Париж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров най-вероятно ще използва последната възможност през този сезон, за да се завърне на корта.

Най-добрият български тенисист в историята бе изтеглен на жребия за турнира "Мастърс 1000" в Париж. На новото място в зала "Дефанс" бившият №3 в света трябва да играе срещу машината за сервис Джовани Мпечи Перикар.

201-сантиметровият представител на домакините от Франция в момента е 33-и в ранглистата. Миналата година спечели първите две титли в кариерата си в Лион и Базел.

Димитров не е играл никъде след "Уимбълдън" заради скъсания гръден мускул и претърпяната операция. Ако участва в Париж и отстрани първия си съперник, ще очаква бившия №1 Данил Медведев (Рус) или Жауме Мунар (Исп).