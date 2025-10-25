ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия атакува Киев с балистични ракети, бушуват по...

Роден в Асеновград тенисист на САЩ може да играе за България

1992
Васил Кирков

България може да има нов и качествен състезател в националния отбор по тенис за мъже.

Васил Кирков е роден в Асеновград, но от малък живее със семейството си в САЩ и представя тази държава. Не е изключено обаче да влезе в нашия състав за купа “Дейвис”, като вече са направени първите стъпки за евентуалния трансфер. Кирков няма да има проблем веднага да се включи в българския тим, защото е роден тук и не се налага да чака определен период, както най-често се случва при подобна промяна.

Васил напоследък се представя много стабилно на двойки - предимно с Барт Стевенс от Нидерландия. В края на миналата седмица те играха финал на турнира от календара на АТП в Стокхолм. Миналия месец двамата бяха финалисти и в Чънду. В последната световна ранглиста на двойки Кирков е 63-и.

Не е изключено за България да играе и друг тенисист от САЩ. Бенджамин Уилуърт (финалист при юношите в откритото на Австралия в началото на годината) е роден в Калифорния, но майка му Весела Муратова е бивша тенисистка от Пловдив.

