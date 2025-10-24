ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Хасърджиев и актьорът Росен Белов арестувани с...

"Локо" (Пд) открадна точка в 98-ата мин на "железничарското" дерби в София

Снимка: Startphoto.bg

С гол в 98-ата мин за 2:2 "Локо" (Пд) открадна точка при гостуването на съименника си от София в среща от 13-ия кръг на Първа лига.

Така гостите излязоха трети в класирането с 24 точки, изпреварвайки с 1 "Лудогорец".

Столичани пък вече 75 дни нямат победа и са 9-и с 13 т.

Лукас Риан (22) откри резултата за гостите от Пловдив, а бившият им нападател Анте Аралица (68) изравни. Кауе Карузо (77) даде аванс на домакините.

Драматичната развръзка дойде в допълнителното време. В 93-ата мин Спас Делев игра с ръка в наказателното поле и главният съдия Валентин Железов отсъди дузпа за пловдивчани след намесата на ВАР.

Ударът на Парвиз Умарбаев от бялата точка беше спасен от вратаря Александър Любенов, но при добавката резервата Адриан Кова отблизо изравни за 2:2.

Ситуацията отново беше прегледана подробно от видео асистент реферите, а попадението остана, след като Кова не беше извършил нарушение при изпълнението на 11-метровия наказателен удар.

