Илия Груев влезе като резерва при победа на "Лийдс" във Висшата лига

След 35 дни "Лийдс" на национала Илия Груев се върна към победите във Висшата лига на Англия (за последно би "Уулверхемптън" 3:1 на 20 септември).

На пълния с 37 000 фенове свой стадион "Еланд Роуд" йоркширци надвиха 2:1 "Уест Хем".

Брендън Арънсън (3) и Джо Родон (15) вкараха за домакините, а в продължението Матеуш Фернандеш се разписа за "чуковете".

Груев се появи на терена в 72-ата мин на мястото на Ао Танака. Желанието му де на дава възможности за опасни действия на "Уест Хем" доведе до негов жълт картон 4 мин по-късно.

25-годишният дефанзивен халф вложи енергията си в притискане на противника, когато топката бе в него, и ограничаване на атаките му.

Самият той бе фаулиран веднъж, а 5-те му паса стигнаха до адресата си.

С много важната победа "Лийдс" събра 11 точки и е 13-и.

"Уест Хем" с 4 остана предпоследен (19-и).