Илия Груев влезе като резерва при победа на "Лийдс" във Висшата лига

1804
Илия Груев е фаулиран от Матеуш Фернандеш. Снимка: Ройтерс

След 35 дни "Лийдс" на национала Илия Груев се върна към победите във Висшата лига на Англия (за последно би "Уулверхемптън" 3:1 на 20 септември).

На пълния с 37 000 фенове свой стадион "Еланд Роуд" йоркширци надвиха 2:1 "Уест Хем".

Брендън Арънсън (3) и Джо Родон (15) вкараха за домакините, а в продължението Матеуш Фернандеш се разписа за "чуковете".

Груев се появи на терена в 72-ата мин на мястото на Ао Танака. Желанието му де на дава възможности за опасни действия на "Уест Хем" доведе до негов жълт картон 4 мин по-късно.

25-годишният дефанзивен халф вложи енергията си в притискане на противника, когато топката бе в него, и ограничаване на атаките му. 

Самият той бе фаулиран веднъж, а 5-те му паса стигнаха до адресата си.

С много важната победа "Лийдс" събра 11 точки и е 13-и.

"Уест Хем" с 4 остана предпоследен (19-и).

