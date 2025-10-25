Днес стартира голямото сбогуване в ските

Днес в Зьолден стартира сезонът в ските, който спокойно може да се нарече “голямото сбогуване”. Едно, че през лятото около 50 състезатели от световната купа обявиха оттеглянето си, а след олимпиадата ще ги последват още един куп големи имена.

Швейцарката Лара Гут-Бехрами обяви, че това е последният сезон, в който ще кара. Французинът Алекси Пентюро допълни, че ще се пуска само на гигантски слалом и максимумът му е зимата на 2027 г. Пентюро се завръща от сериозна контузия и здраво нахока световната федерация, че вече 20 години не прави нищо за безопасността на своите спортисти.

“Трябва да ги отнесе някакво цунами, иначе няма да разберат за какво става въпрос”, категоричен бе легендарният скиор. И фактите са налице. От 7 състезателки на Австрия, които ще стартират в събота в първия гигантски слалом на сезона,

всичките са с операция на връзки на коляното

41-годишната Линдзи Вон също ще спре след олимпиадата. Големият слух е, че ако годеникът ѝ Александър Омод Килде не се оправи от контузиите си и спре със ските, и голямата звезда Микаела Шифрин ще спре, за да бъдат повече заедно.

“Този сезон само мога да си мечтая за голямата световна купа. Изкарах едно много весело лято. Пътувах. Участвах в риалити. Бяхме заедно с Александър. Не ми трябва повече”, обясни Микаела.

Звездата на Италия Федерика Бриньоне е съсредоточена във възстановяването си, за да успее да стартира на олимпиадата, но последните данни са, че това ще е доста трудно. Тя все още има болки и не е започнала нормални тренировки. Почти 100% е сигурно, че в края на сезона дъщерята на Мария Роза Куорио приключва със ските, след като подобри всички рекорди за най-възрастен победител в световната купа, преди да се контузи. Същата е съдбата и на Марта Басино, която счупи пищял и дори пропуска олимпиадата.

След като Шифрин никога не се е чувствала добре на гигантски слалом, въпреки че има 101 победи в световната купа във всички дисциплини, всички очакват битката днес да е между Алис Робинсън (Нова Зеландия) и Сара Хектор (Швеция). Тийнейджърките Зринка Лютич (Хърватия) и Лара Колтури (Албания) направиха сериозен пробив през миналия сезон и също се очаква да се намесят в борбата за подиума. След контузията на Бриньоне

италианцитe направиха опит да си върнат

Колтури, но нейната майка Даниела Чикарели, олимпийска шампионка от Солт Лейк Сити в супергигантския слалом, не я даде.

При мъжете битката за първото място в неделя е малко по-ясна. Според специалистите всичко ще се реши между краля в дисциплината Марко Одермат (Швейцария) и норвежеца Лукас Пинейро Бротен, който вече кара за Бразилия.

Ако Лара Гут-Бехрами измъкне победата, ще се изравни с Тед Лигети (САЩ) като най-успешния скиор в Зьолден с по 4 успеха. Швейцарката има в момента 3, колкото Херман Майер (Австрия) и Тина Мазе (Словения). С по 2 са Алекси Пентюро, Боде Милър (САЩ), Марко Одермат, Виктория Ребенсбург (Германия), Андрине Флемен (Норвегия), Мартина Ертъл (Германия) и Микаела Шифрин.

Най-младите победители са Лукас Пинейро Бротен, който бе на 20 г. през 2020 г., и Алис Робинсън, на 17 г. през 2019 г. Най-възрастни са Дидие Кюш (Швейцария) - на 35 г. през 2009 г., и Федерика Бриньоне - на 34 г. миналата година. Най-големите разлики са на Анита Вахтер (Австрия) с 2,23 сек пред Софи Льофран-Довияр (Франция) през 1993 г. при жените и на Тед Лигети, който през 2012 г. би Марсел Хиршер (Австрия) с 2,75 сек. Зьолден бе мястото, където

за първи път в историята на световната купа през 2002 г. имаше три победителки,

след като Андрине Флемен, Тина Мазе и Никол Хопс (Австрия) дадоха еднакво време. При мъжете най-малката разлика бе на Пинейро Бротен пред Марко Одермат - 5 стотни за два манша през 2020 г.