Два нови лифта пробиха глетчерите в Зьолден

Зьолден се похвали с два нови седалкови лифта върху глетчерите Ратенбах и Тифенбах. Част от трасетата са върху тези на вече съществуващи съоръжения, но след това са прокарани нови стълбове. Глетчерите са най-силно защитените зони в планините, но бизнесът не им пречи.

Австрийците се измъкват с това, че се прилагат най-модерните технологии, като се разчита на слънчева енергия, а крайната цел е, като се направи цялата мрежа на курортите, повече коли да бъдат допускани само в изключителни случаи, като камионите за телевизионна продукция.

Общо 236 чисто нови съоръжения трябва да бъдат пуснати по света преди началото на сезона, за съжаление, отново без такива в България заради законодателството у нас.

Нови лифтове се появяват дори в Нова Зеландия и Австралия. Лидер на Балканите е Черна гора, където ще се появят 6 нови съоръжения - два кабинкови лифта, 2 седалкови лифта и 2 влека. Един нов лифт ще се появи в Румъния и една изкуствена писта в Гърция.