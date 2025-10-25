Бротен с лакираните нокти представи новото си гадже

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-клюкареният скиор в историята заради маникюра, с който застава на старт - Лукас Пинейро Бротен, представи новото си гадже и разби всички слухове около сексуалната си ориентация.

От това лято норвежецът с бразилски паспорт е заедно с ослепителната Исадора Крус Роча. Тя е една от най-известните бразилски актриси и живее в Маями. Двамата се появиха заедно на 17 юли тази година.

Бротен е едно от лицата на Зьолден.

Норвежецът се завърна в световната купа през миналия сезон, като почива една година, за да смени националността си, и взе бразилски паспорт заради майка си.

И записа първия в историята подиум на скиор от Южна Америка. Сега се чака и първата победа за тази част от света, където тренират състезателите през лятото в Европа. В Бразилия обаче няма курорти, а те са в Аржентина и Чили.