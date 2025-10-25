ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Платини: ФИФА е истинска мафия, опита се да ме уни...

Стоичков и Лапорта се срещат с фенове на "Барселона"

Президентът на "Барса" Жоан Лапорта и Христо Стоичков

Легендата на българския футбол и "Барселона" Христо Стоичков и босът на каталунците Жоан Лапорта са в град Уелва, където ще се проведе традиционният годишен конгрес на фенклубовете на испанския гранд в области Андалусия, Сеута и Мелия, съобщава "Мундо Депортиво".

Там са още Естебан Бенитес, Асенси, Ауди Норис, вицепрезидентът Антонио Ескудеро и директорът на фенклубовете Джосеп Игнаси Масия.

„Никога няма да се уморя от победите на "Бернабеу" - това е специално място за всеки фен на Барселона и миналата година имахме щастието да се насладим на много успехи над вечния съперник", каза Лапорта.

Утре "Барса" гостува на стадиона на "Реал" в първото Ел Класико за сезона.

