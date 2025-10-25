Платини: ФИФА е истинска мафия, опита се да ме унищожи

Бившият президент на УЕФА Мишел Платини обяви, че ФИФА е истинска мафия. Французинът заемаше поста от 2007 до 2015 г., докато Етичната комисия на световната централа не го отстрани от футбола за осем години след обвинения в корупция.

„ФИФА е истинска мафия. Така е, когато всичко е в ръцете на едни и същи хора. Те се заеха да ме унищожат. Не успяха обаче. Футболът не принадлежи на ФИФА или УЕФА, той принадлежи на хората", натърти трикратният носител на "Златната топка".

През 2022 г. швейцарски съд оправда Платини по обвинения в измама и лошо управление.