Австрийците дочакаха победа в Зьолден след 11 години

Най-успялата алпийска нация Австрия спря 11-годишно чакане за победа на откриването на сезона пред родна публика в Зьолден. 27-годишната Юлия Шайб спечели гигантския слалом с огромна преднина от 56 стотни пред американката Пола Молцан. Това бе и неин първи успех за световната купа в кариерата, като до момента имаше само един подиум - трето място в Зьолден миналата година.

Австрийците чакаха от 2014 г., когато Ана Фнингер раздели победата с Микаела Шифрин (САЩ) при жените, а Марсел Хиршер спечели при мъжете.

Рекордната в историята публика от 15 900 човека полудя след финала на Юлия. Тя изкова победата в първото спускане, където набра 1,26 секунди преднина пред Молцан.

Трета на 1,11 секунди от австрийата завърши Лара Гут-Бехрами (Швейцария), която има 3 победи в Зьолден и не успя да изравни Тед Лигети като най-успелия скиор в курорта.

Микаела Шифрин завърши на четвърто място на 1,42 секунди от победителката. Младите Зринка Лютич и Лара Колтури бяха добре в първото спускне, но след това излетяха 10-о и 7-о място.