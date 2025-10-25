"Ботев" (Вр) обърна с 10 души "Септември", Галин Иванов 6-и по мачове в историята на "А" група

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С 10 души "Ботев" обърна до 2:1 във Враца "Септември" в мач от 13-ия кръг на елита. В края на първата част Илия Юруков беше изгонен с втори жълт картон.

В 53-ата минута гостите от столицата поведоха с гол на Стоян Стоичков. Врачани обърнаха резултата чрез Радослав Цонев (82-дузпа) и капитана Даниел Генов (85).

Така врачани прекъснаха серията си от три мача без победа и със 17 точки излязоха 6-и във временното класиране. "Септември" е предпоследен с 11 точки.

37-годишният Галин Иванов се появи в игра за гостите в 17-ата минута и така записа своя мач №422 в "А" група.

Така той разделя вече 6-ото място във вечната ранглиста с легендата на "Черно море" Тодор Марев.

№1 е Георги Илиев (Черно море, Локомотив (Пд), ЦСКА) - 461

Галин Иванов е натрупал въпросните 422 мача с екипите на "Левски", "Берое", "Славия", "Литекс", "Нефтохимик", ЦСКА 1948 и" Септември") - 422

След него и Марев се нарежда емблематичният Христо Бонев ("Локомотив", Пд и ЦСКА) - 410.

Втори е Мартин Камбуров ("Локомотив, Пд, "Спартак", Пл, "Ботев", Пд, "Локомотив", София, ЦСКА, "Берое", ЦСКА 1948) - 456.

3-и - Марин Бакалов ("Тракия/"Ботев" (Пд), ЦСКА, "Марица", "Спартак" (Пд), "Олимпик" (Тетевен) - 454

4-и - Динко Дерменджиев ("Ботев" Пд/"Тракия") - 447

5-и - Виден Апостолов ("Ботев, Пд/"Тракия", "Локомотив", Сф) - 444