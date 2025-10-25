Кристиано Роналдо разкри кога спи

Звездният нападател на саудитския "Ал Насър" и португалският национален отбор Кристиано Роналдо обясни колко важен е режимът на сън за спортното му дълголетие.

„Сънят е основният ми инструмент. Придържам се стриктно към времето, в което си лягам и в което се събуждам. Например, лягам си около 11 или 12 часа и се събуждам в 8,30. Това е моят режим. Това е може би най-важното нещо, което имаме в живота по отношение на поддържането на здравето", казва 40-годишният голмайстор, който е носител 5 пъти на "Златната топка".