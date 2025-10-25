ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Албанското село Лин бе вписано в списъка на светов...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21579040 www.24chasa.bg

Кристиано Роналдо разкри кога спи

1672
Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Звездният нападател на саудитския "Ал Насър" и португалският национален отбор Кристиано Роналдо обясни колко важен е режимът на сън за спортното му дълголетие.

„Сънят е основният ми инструмент. Придържам се стриктно към времето, в което си лягам и в което се събуждам. Например, лягам си около 11 или 12 часа и се събуждам в 8,30. Това е моят режим. Това е може би най-важното нещо, което имаме в живота по отношение на поддържането на здравето", казва 40-годишният голмайстор, който е носител 5 пъти на "Златната топка".

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни