ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънският президент: Модернизацията на армията е ...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21579465 www.24chasa.bg

Диа Евтимова шампионка на двойки в Хилтън Хед

940
Диа Евтимова Снимка: БФТенис

Тенисистката ни Диа Евтимова спечели титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Елена-Теодора Кадар (Румъния), втори поставени в схемата, победиха на финала американките Бела Пейн и Сара Шумейт с 6:1, 2:6, 10:4 за точно час на корта.

Евтимова и Кадар взеха убедително първия сет, загубиха втория, но в третата решителна част поведоха с 6:3 и без проблеми затвориха мача.

Българката завоюва 20-а титла в кариерата си при дуетите от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF) и първа за 2025 година.

Евтимова игра финал на двойки също в началото на месец септември в Кайзери (Турция), когато стана вицешампионка.

Диа Евтимова Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни