ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българска делегация поднесе венци на гроба на епис...

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21579572 www.24chasa.bg

"Байерн" бие и в 8-ия кръг на Бундеслигата, "РБ Лайпциг" вкара 6 в Аугсбург

1516
Йосуа Кимих се радва след гола си. Снимка: Ройтерс

Лидерът в Бундеслигата "Байерн" спечели мача си и от 8-ия кръг след 3:0 като гост на "Борусия" (Мьонхенгладбах). 

Йенс Кастроп от домакините бе изгонен още в 18-ата мин, но те удържаха напора на баварците до 64-ата мин.

Тогава Йосуа Кимих откри резултата. Рафаел Герейро (69) и 17-годишният Ленарт Карл (81), за когото това е първо попадение в елита на Германия, оформиха крайното 3:0.

Така "Байерн" има пълен актив от 24 т. на върха в класирането.

Мюнхенци изравниха рекорд на "Милан" от сезон 1992/1993, когато италианският гранд имаше 13 поредни победи в първите си 13 мача във всички турнири. Друг отбор от топ 5 на Европа не е постигал това.

"РБ Лайпциг" остана на 2-ото място с изоставане от 5 точки, след като постигна категоричен успех с 6:0 над "Аугсбург" като гост. Това е и най-голямата победа на този тим от влизането му в Бундеслигата (2016) изобщо.

Йосуа Кимих се радва след гола си. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)