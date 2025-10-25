"Левски" прегази последния "Добруджа", дръпна oще на върха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" продължава с победите през този сезон. "Сините" на Хулио Веласкес не срещнаха никакви проблеми срещу последния в елита в "Добруджа". На "Герена" столичани надвиха новака 3:0.

Евертон Бала откри в 13-ата мин. 14 по-късно бразилецът покачи на 2:0. През втората част оставеният на резервната скамейка капитан на "Левски" Марин Петков направи резултата класически в 73-ата мин.

С успеха "сините" увеличиха аванса си на върха в Първа лига. Четата на Хулио Веласкес събра 32 точки. И има аванс 6 пред ЦСКА 1948. "Червените" обаче са с мач по-малко, като двубоят им от кръга е в понеделник, когато се изправят срещу 14-кратния шампион на България "Лудогорец". Разградчани към момента изостават на 9 точки от "сините".

"Добруджа" пък е на последното място. Новакът има едва 7 пункта.

В сряда "Левски" започва участието си за купата на България. Столичани гостуват в двубой от 1/16-финалите на "Хебър".