ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българска делегация поднесе венци на гроба на епис...

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21579661 www.24chasa.bg

"Левски" прегази последния "Добруджа", дръпна oще на върха

2412
Марин Петков отново вкара, след като се появи от пейката. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

"Левски" продължава с победите през този сезон. "Сините" на Хулио Веласкес не срещнаха никакви проблеми срещу последния в елита в "Добруджа". На "Герена" столичани надвиха новака 3:0.

Евертон Бала откри в 13-ата мин. 14 по-късно бразилецът покачи на 2:0. През втората част оставеният на резервната скамейка капитан на "Левски" Марин Петков направи резултата класически в 73-ата мин.

С успеха "сините" увеличиха аванса си на върха в Първа лига. Четата на Хулио Веласкес събра 32 точки. И има аванс 6 пред ЦСКА 1948. "Червените" обаче са с мач по-малко, като двубоят им от кръга е в понеделник, когато се изправят срещу 14-кратния шампион на България "Лудогорец". Разградчани към момента изостават на 9 точки от "сините".

"Добруджа" пък е на последното място. Новакът има едва 7 пункта.

В сряда "Левски" започва участието си за купата на България. Столичани гостуват в двубой от 1/16-финалите на "Хебър".

Марин Петков отново вкара, след като се появи от пейката. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)