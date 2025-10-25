ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българска делегация поднесе венци на гроба на епис...

Играч на "Локо" (Пд) счупи крака си на две места, слагат му пластина

Последното ново попълнение на "Локомотив" (Пловдив) Крист Лонгвил получи тежка контузия, съобщават от клуба в събота. По време на днешната тренировка той счупи левия си крак на две места, като при ситуацията липсваше единоборство с друг играч.

"Контузията наложи бърза реакция от страна на лекарския щаб, като Крист бе откаран веднага към болницата. Там той ще претърпи две операции, ще му бъде поставена и пластина, която впоследствие ще бъде махната. Крист Лонгвил ще отсъства от терените в следващите поне 4 месеца. В този тежък момент за него заявяваме нашата подкрепа! Сигурни сме, че ще се върне по-силен на терена! Желаем му бързо и успешно възстановяване!", се казва в съобщението в официалния сайт на пловдивчани.

Лонгвил влезе като резерва в последните минути на двубоя между "Локомотив" (Пловдив) и "Локомотив" (София) в петък, завършил наравно 2:2.

