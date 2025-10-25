Владимир Зографски дисквалифициран от състезанието на голямата шанца в Клингентал от лятната верига по ски скокове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българинът Владимир Зографски беше дисквалифициран от състезанието на голямата шанца в Клингентал (Германия) в последния кръг за сезона на лятната верига Гран при по ски скокове, съобщава БТА.

Победител в 11-ия кръг стана японецът Риою Кобаяши с опити от 144 и 134 метра и резултат 270.2 точки.

Представителят на домакините Филип Раймунд се нареди на второ място със 131и 136 метра (262.9 точки). На трето място остана словенецът Домен Превц след резултат от 258.3 точки от опити 135 и 134 метра.

Владимир Зографски завърши на 20-то място в крайното класиране в лятната верига Гран при със 127 точки. Шампион след 11 кръга стана германецът Филип Раймунд с 490 точки.